Ольга Порядина поддержала запрет Валерия Карпина на сладкое у футболистов

Главный тренер женской команды "Зенита" считает, что профессионалы должны понимать необходимость запретов.

Главный тренер женской команды "Зенита" Ольга Порядина выразила поддержку тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину, который запретил футболистам есть сладкое и мучное. По ее словам, правильное питание необходимо в профессиональном спорте.

Это есть и в женском футболе. Я согласна с Валерием Карпиным, что это нужно запрещать. Но в первую очередь это должно идти от самих игроков. Все равно это уже команда профессионалов, они сами должны понимать, что для них лучше. Ольга Порядина, главный тренер женской команды "Зенита"

Ранее Ольга Порядина побывала на детской смешанной тренировке Академии "Зенита". В Петербурге впервые девочки стали заниматься футболом вместе с мальчиками.

Фото и видео: Piter.TV