"Зенит" открыл смешанные группы по футболу, где девочки тренируются с мальчиками

На открытую тренировку приехала главный тренер женского "Зенита" Ольга Порядина.

В Академии "Зенита" появились смешанные группы по футболу, где девочки тренируются вместе с мальчиками. Во многих странах дети до 12 лет занимаются футболом вместе, в России такая практика пока редкость. На одной из первых тренировок совмещенных групп побывала главный тренер женской команды "Зенит" Ольга Порядина.

У нас в России женский футбол пока на стадии развития, поэтому здесь идет не отбор, а набор. Все желающие, которые хотят, чтобы их ребенок занимался футболом, девочка сама хочет этого, для всех двери открыты. Ольга Порядина, главный тренер женской команды "Зенит"

По словам тренера, мальчики стимулируют девочек быть результативнее, а девочки приучают к дисциплине. Занятия в смешанных командах помогают детям не только развиваться физически, но и учиться коммуникации.

Очень большой плюс, когда есть социальное взаимодействие, ребята учатся в этом возрасте общаться с людьми, другому способу общения, учатся простраивать диалог по-другому. Это очень полезный навык для них как для людей в целом. Роман Левендеев, тренер смешанной группы

"Зенит" набирает в смешанные команды девочек от трех лет, чтобы приучать детей к футболу с раннего возраста.

Фото и видео: Piter.TV