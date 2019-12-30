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"Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании
Сегодня, 12:10
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himif

"Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

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Матч состоится 9 февраля.

Петербургский "Зенит" сыграет с московским оппонентом на "Газпром"-тренировочных сборах в Испании, сообщила пресс-служба клуба 20 января. 

Матч с ЦСКА состоится 9 февраля в Бенидорме, игра начнется в 16.00 по петербургскому времени. Это шестая, добавленная игра в перечне товарищеских матчей "Зенита".

В полном расписании игр петербуржцев на зимних сборах отметились пять матчей с другими клубами. Петербуржцы сыграют с катарским, австрийским, казахстанским, минским и люксембургским клубами, при этом матчи пройдут на сборах в Испании и Турции. Первая игра состоится уже завтра, 21 января, завершающая – 22 февраля.

Фото: Piter.TV

Теги: зенит тренировочные сборы, товарищеский матч, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе,

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