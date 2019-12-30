"Зенит" сразится с ЦСКА на тренировочных сборах в Испании

Матч состоится 9 февраля.

Петербургский "Зенит" сыграет с московским оппонентом на "Газпром"-тренировочных сборах в Испании, сообщила пресс-служба клуба 20 января.

Матч с ЦСКА состоится 9 февраля в Бенидорме, игра начнется в 16.00 по петербургскому времени. Это шестая, добавленная игра в перечне товарищеских матчей "Зенита".

В полном расписании игр петербуржцев на зимних сборах отметились пять матчей с другими клубами. Петербуржцы сыграют с катарским, австрийским, казахстанским, минским и люксембургским клубами, при этом матчи пройдут на сборах в Испании и Турции. Первая игра состоится уже завтра, 21 января, завершающая – 22 февраля.

Фото: Piter.TV