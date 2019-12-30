Стало известно расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах

Петербуржцы сыграют с пятью командами.

Петербургский "Зенит" готовится к товарищеским матчам в рамках зимних тренировочных сборов. Расписание игр опубликовала 16 января пресс-служба клуба.

Во вторник, 21 января, петербуржцы сыграют с катарским "Аль-Увайнах в местном центре "Эспайр". 25 января "Зенит" сразится с действующим австрийским чемпионом "Зальцбургом". Матч пройдет на том же месте и, как и предыдущий, начнется в 17.00 по петербургскому времени.

Во время вторых "Газпром"-сборов в Испании зенитовцы встретятся с "Дюделанжем" из Люксембурга 1 февраля в Бенидорме. В рамках третьих сборов в Турции пройдет две игры: 17 февраля – с казахстанским "Кайратом" и 22 февраля – с "Динамо" из Минска.

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Фото: ФК "Зенит"