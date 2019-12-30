Семак: "Кокорин будет работать в общей группе"

Также тренер "Зенита" рассказал о самочувствии двух травмированных футболистов.

В понедельник, 13 января, петербургский "Зенит" отправился в Катар на первые после новогодних праздников тренировочные сборы. Главный тренер команды Сергей Семак пообещал, что игроков будут плавно и спокойно готовить к грядущим матчам. Об этом 14 января сообщила пресс-служба ФК.

Примечательно, что на сборах не оказалось Матиаса Краневиттера и Бранислава Ивановича. Семак отметил, что капитан присоединится к команде чуть позже, а Краневиттер остается для команды под вопросом. Тренер подчеркнул, что футболист может сменить место работы. Не остались без внимания Малком и Александр Кокорин.

Что касается Кокорина, то он будет работать в общей группе. Малком, может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. <...> особых проблем у него сейчас нет. – сказал Сергей Семак.

Также тренер заметил, что команда пока не может полноценно рассчитывать на игроков и не составлял тактику с их участием. Еще один травмированный футболист, Эмануэль Маммана, по словам Семака, присоединится к команде только на следующих сборах. Игрок проходит длительную реабилитацию.



Кроме того, Семак рассказал о молодых футболистах, поехавших с "Зенитом" на сборы. Перспективными тренер назвал Илью Воробьева, Леона Мусаева. Размышляет тренерский штаб и по поводу Кирилла Капленко и Максима Рудакова – с игроками обсудят будущее в составе "Зенита".

Полузащитник "Зенита" Оздоев рассказал о трудном моменте сборов.

Фото: Piter.TV