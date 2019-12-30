Полузащитник "Зенита" Оздоев рассказал о трудном моменте сборов

Также футболист отметил, что соскучился по членам своей команды.

В понедельник, 13 января, футболисты "Зенита" отправились на тренировочные сборы в Катар после зимнего отпуска. Полузащитник петербуржцев, Магомед Оздоев, признался, что соскучился по сокомандникам и тренировкам. Об этом написала пресс-служба футбольного клуба.

Оздоев отметил, что самое сложное в сборах – быть далеко от дома, а остальное пройти не так сложно. Полузащитник рассказал, что ему запомнился прошлогодний Катар, когда футболисты также приезжали туда на сборы – Оздоев оценил качество футбольных полей и тренировочный центр.

Тем временем, Осорио признался, что хочет остаться в "Зените".

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"