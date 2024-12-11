Футболист ПАОКа Оздоев подрался с фанатами соперника

Россиянину могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

Футболист греческого ПАОКа Магомед Оздоев подрался с фанатами АЕКа. Об этом сообщает "РИА Новости".

В сети появилось видео инцидента, который произошел в декабре 2024 года. В четвертьфинальном матче кубка Греции ПАОК уступил АЕКу со счетом 0:1. После игры фанаты победившей команды собрались возле автобуса ПАОКа и выкрикивали слова в адрес футболистов. Несмотря на попытки охранников увезти хулиганов, некоторые из игроков, включая Оздоева, выскочили к ним.

По итогам драки 32-летний игрок и еще несколько участников драки были дисквалифицированы на 10 дней. На прошлой неделе стало известно о возбуждении уголовного дела. Оздоеву могут грозить лишение свободы на срок от трех месяцев и штрафы.

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