Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения на Азиатских играх

Глава делегации Гонконга обратился в Олимпийский совет Азии с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего.

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения в матче группового этапа Азиатских игр, проходящих в Харбине. Об этом сообщили в пресс-сслужбе олимпийского комитета Гонконга.

Инцидент произошел 9 февраля. Сборная Гонконга обыграла Туркмению со счетом 5:1. Во время послематчевых рукопожатий трое туркменских хоккеистов напали на соперников. Им был выписан большой игровой штраф "5+20".

Глава делегации Гонконга обратился в IIHF и Олимпийский совет Азии с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего. Отмечается, что двое игроков национальной команды прошли осмотр в больнице после драки.

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Видео: YouTube / TVB NEWS Official