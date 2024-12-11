Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения на Азиатских играх

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения в матче группового этапа Азиатских игр, проходящих в Харбине. Об этом сообщили в пресс-сслужбе олимпийского комитета Гонконга.
Инцидент произошел 9 февраля. Сборная Гонконга обыграла Туркмению со счетом 5:1. Во время послематчевых рукопожатий трое туркменских хоккеистов напали на соперников. Им был выписан большой игровой штраф "5+20".
Глава делегации Гонконга обратился в IIHF и Олимпийский совет Азии с просьбой принять дисциплинарные меры на основе произошедшего. Отмечается, что двое игроков национальной команды прошли осмотр в больнице после драки.
Ранее мы сообщали, что "Вашингтон" уступил "Юте", Овечкин набрал три очка.
Видео: YouTube / TVB NEWS Official
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