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Осорио признался, что хочет остаться в "Зените"
Сегодня, 6:34
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lesjasap

Осорио признался, что хочет остаться в "Зените"

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Иностранец планирует играть за команду после 2020 года.

Футболист Йордан Осорио признался, что хочет остаться играть за петербургский "Зенит". Однако контракт спортсмена с клубом истекает в конце 2020 года. Пока что защитник не обсудил свои перспективы в команде с руководством "сине-бело-голубых". Об этом сообщил "Чемпионат".

У меня аренда до конца года. Надо играть, а вообще, хотел бы здесь остаться

прокомментировал футболист

Напомним, что Осорио вернется из отпуска 13 января. Новогодние каникулы игрок провел вместе с семьей в Венесуэле. Там защитник посетил местные спортивные школы. Он рассказал воспитанникам о своей работе. Футболист заметил, что эти встречи он считает важными, так как ранее сам мечтал о том же, о чем и эти ребята. Ему приятно быть примером и мотивацией для юных дарований. После возвращения в Петербург Осорио начнет готовиться к сборам в Катаре.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Зенит" подвел итоги голосования по символической сборной десятилетия.

Фото: Piter.tv
 

Теги: йордан осорио
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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