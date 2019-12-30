"Зенит" подвел итоги голосования по символической сборной десятилетия

Фанаты сине-бело-голубых составили свою сборную за прошедшее десятилетие.

ФК "Зенит" подвел итоги голосования, в котором предлагал болельщикам составить свою сборную футболистов за прошедшее десятилетие.

Вратарем стал Вячеслав Малофеев; позицию защитника заняли Александр Анюков, Доменико Кришито, Николас Ломбертс и Бранислав Иванович; полузащитниками назначили Анатолия Тимощукк, Акселя Витцеля, Мигеля Данни и Андрея Аршавина; а в роли нападающего отдали предпочтение Халку и Артему Дзюбе.

На скамье запасных оказались голкипер Юрий Лодыгин, защитники Юрий Жирков, Эсекиэль Гарай и Луиш Нету, полузащитники Игорь Денисов, Роман Широков и Константин Зырянов, форварды Сердар Азмун, Хосе Саломон Рондон и Александр Кержаков.

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