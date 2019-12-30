Игроки СКА вернулись в Петербург после молодежного чемпионата мира

Во время выезда сборная России завоевала серебряные медали.

Петербуржцы, выступавшие на молодежном чемпионате мира, вернулись домой. В пресс-службе СКА рассказали, что вратарь Ярослав Аскаров, защитник Данила Галенюк, нападающие Василий Подколзин, Иван Морозов и Кирилл Марченко вернулись в штаб команды и уже начали тренировки с основным составом.

Обратим внимание, что сборная России дошла до финала турнира, где в итоге уступила команде из Канады со счетом 4:3. Все хоккеисты СКА (за исключением вратаря Ярослава Аскарова) провели на соревновании по 7 матчей.

Следующий матч команды в рамках регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" состоится уже 12 января.

Ранее мы рассказывали, что Артем Дзюба стал лучшим футболистом России в 2019 году.

Фото: vk.com/ska