Осорио поделился впечатлениями от первой тренировки "Зенита" после паузы

В период карантина футболист выучил пару слов на русском языке.

Защитник "Зенита" и сборной Венесуэлы по футболу Йордан Осорио в интервью официальному сайту сине-бело-голубых рассказал о первых впечатлениях после возобновления групповых тренировок.

Очень ждал этого момента, когда наконец-то можно будет вернуться на поле и встретиться с одноклубниками. Мне этого очень не хватало. Уже давно вошло в привычку быть всем вместе, играть, радоваться, смеяться. После стольких дней без тренировок на поле хочется теперь, чтобы они не заканчивались. Поначалу было тяжело, потому что заниматься дома — это не то же самое, что тренироваться на базе. Йордан Осорио, защитник "Зенита"

Осорио отметил, что команда успеет набрать форму перед возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса. Также футболист рассказал, что во время карантина успел выучить два слова на русском языке: "маска" и "перчатки".

Напомним, Йордан Осорио выступает в "Зените" на правах аренды с августа 2019 года. Защитник принадлежит португальскому "Порту". В нынешнем сезоне Осорио провел во всех турнирах 11 матчей.

Ранее стало известно, что Йордан Осорио откроет футбольную школу в Венесуэле.

Фото: fc-zenit.ru