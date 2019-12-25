Защитник "Зенита" Йордан Осорио рассказал о жизни во время карантина

Ему непривычно целыми днями сидеть дома.

Защитник "Зенита" и сборной Венесуэлы по футболу Йордан Осорио рассказал о жизни во время паузы в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.), связанной с эпидемией коронавируса.

"Я просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Все остальное время посвящено семье - мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим. Основная тренировка утром, длится час с небольшим, каждый день занятия сильно отличаются друг от друга. Вечером только упражнения на растяжку, и все. Тяжело ли тренироваться дома? В основном из-за ограниченного пространства. Но всегда работаю на полную независимо от условий. Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион", - сказал Осорио в интервью официальному сайту "Зенита".

Йордан Осорио выступает в "Зените" на правах аренды с августа 2019 года. Защитник принадлежит португальскому "Порту". В нынешнем сезоне Осорио провел во всех турнирах 11 матчей.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее стало известно, что Йордан Осорио откроет футбольную школу в Венесуэле.

Фото: fc-zenit.ru