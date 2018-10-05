ПАОК объявил о переходе Оздоева

Контракт 30-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года.

Полузащитник Магомед Оздоев стал футболистом ПАОКа. Об этом сообщили в пресс-службе греческой команды.

Контракт 30-летнего игрока рассчитан до лета 2025 года. Оздоев будет выступать за ПАОК под 27-м номером. Сумма трансфера, по данным СМИ, оценивается в 1 млн евро.

Напомним, Магомед Оздоев выступал в прошлом сезоне за турецкий "Фатих Карагюмрюк". Полузащитник провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач.

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Видео: YouTube / PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ