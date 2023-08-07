Дубль Месси помог "Интер Майами" выйти в четвертьфинал Кубка лиг

Он также реализовал свой удар в серии пенальти.

Футбольный клуб "Интер Майами" обыграл "Даллас" в 1/8 финала Кубка лиг. Основное время матча завершилось со счетом 4:4, в серии пенальти гости одержали победу – 5:3.

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси оформил дубль в ворота хозяев. Он также реализовал свой удар в серии пенальти. Отметим, что аргентинский футболист делает дубль за новую команду в третьем матче подряд.

Ранее мы сообщали, что экс-игрок "Зенита" Малком забил в дебютной игре за "Аль-Хиляль".

Видео: YouTube / Major Soccer League