Александр Кокорин продолжит карьеру в ФК "Сочи"

"Зенит" отдаст нападающего в аренду до конца сезона 2019/2020.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин на правах аренды будет играть за ФК "Сочи". Известно, что контракт футболиста с сочинским клубом продлиться до конца сезона РПЛ 2019/2020. Об этом сообщает пресс-служба "Сочи" в Twitter.

В "Зените" заявили, что за это время спортсмен наберет форму и восстановит свои голевые скиллы. "Играть — лучше, чем просто тренироваться. С возвращением, Саша", - написали сине-бело голубые.

Отметим, что с начала января Александр готовится к сезону вместе с "Зенитом". До 25 января команда пробудет в Катаре, с 29 января по 10 февраля продолжит зимние тренировочные сборы в испанском Бенидорме. Ближайший официальный матч "Зенита" состоится 29 февраля в Петербурге. Соперником станет "Локомотив".

Ранее мы писали, что Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru