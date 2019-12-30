Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке "Зенита"

Футболист отправил мяч в ворота после навеса с фланга.

Вечером 19 января в Twitter футбольного клуба "Зенит" появилось видео с вечерней тренировки команды, на которой отличился нападающий Александр Кокорин.

На записи видно, как футболист забивает мяч в ворота и делает это особенно красивым способом – ударом через себя. Кокорин отправил мяч в ворота после навеса с фланга.

Первый гол в этом году нападающий сине-бело-голубых забил на двухстороннем матче на сборах в Катаре. Игра состоялась 15 января.

"Зенит" пробудет в Катаре до 25 января. С 29 января по 10 февраля команда продолжит зимние тренировочные сборы в испанском Бенидорме. Ближайший официальный матч состоится 29 февраля в Петербурге. Соперником "Зенита" станет "Локомотив".

Ранее мы публиковали расписание товарищеских матчей "Зенита" на зимних сборах.

Видео: Twitter / ФК "Зенит"