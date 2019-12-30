"Зенита" разгромил "Аль-Увайнах" в товарищеском матче в Катаре

Первый матч для петербургского клуба прошел успешно.

"Зенит" провел свою первую игру в 2020 году на зимних "Газпром" - тренировочных сборах и обыграл катарский клуб со счетом 10:0. Матч прошел в столице Катара Дохе.

Первый гол в ворота противника забил Александр Кокорин, он стал автором нескольких голов. Нападающий появился в списке игроков матча несмотря на то, что несколькими часами ранее было объявлено об аренде футболиста клубом "Сочи".

Также очки команде принесли Сердар Азмун, Йордан Осорио и Артем Дзюба. Отыграться "Аль-Увайнах" в товарищеском матче не удалось.

Тренировочные сборы сине-бело-голубых в Катаре продлятся до 25 января.

Сегодня также стало известно о том, что петербургский "Зенит" создаст женский футбольный клуб.

Фото: В.Евдокимов / ФК "Зенит"