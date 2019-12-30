Фанаты "Зенита" требуют оставить Кокорина в клубе

Болельщики массово вывели в соцсети хештег #ОставьтеКокорина.

Фанаты футбольного "Зенита" шумно отреагировали на новость о передаче нападающего Александра Кокорина в клуб "Сочи". Болельщики наотрез отказались отпускать футболиста в аренду чужой команде и вывели в соцсетях хештег #ОставьтеКокорина. Фанатская злоба на озвученное решение была настолько сильна, что комментарии под постами о ходе матча с "Аль-Увайнахом" были заполонены сообщениями с хештегом. Болельщики считают новость "плевком" в свою сторону.

Главный тренер команды Сергей Семак неминуемо попал под обстрел вопросов о Кокорине. Семак коротко ответил, что решение принимал не он, и нападающий нужен "Зениту".

Ранее Сергей Семак рассказал, почему несмотря на решение временного перехода Кокорина в "Сочи", нападающий вышел на поле с капитанской повязкой и провел матч с катарским клубом.

Фото: ФК "Зенит" / "Телеграм"; скрин ФК "Зенит" / "ВКонтакте"