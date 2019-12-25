Гендиректор "Зенита" оценил трансферную кампанию клуба перед футбольной Лигой чемпионов

Генеральный директор петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев оценил на "четверку" трансферную кампанию клуба перед предстоящим розыгрышем Лиги чемпионов. Как сам Медведев рассказал ТАСС, у клуба были и другие "намерения" покупки игроков, но их не удалось реализовать.
В трансферное окно "сине-бело-голубые" объявляли о переходе в клуб защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена и Вендела из лиссабонского "Спортинга". Отдельно стало известно, что с петербуржцами продлил контракт полузащитник Далер Кузяев.
Александр Медведев отдельно обратил внимание, что в "Зените" до 17 октября не исключены трансферные приобретения "под чемпионат России".
Последний день заявки игроков для участия в Лиге чемпионов прошел 7 октября. "Зениту" на групповом этапе еврокубка предстоит сыграть с "Боруссией" из Дортмунда, римским "Лацио" и бельгийским "Брюгге"
Ранее гендиректор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном конфликте главного тренера клуба Сергея Семака с форвардом Артемом Дзюбой. Разговор на повышенных тонах произошел под занавес матча со "Спартаком" в Москве.
Фото: fc-zenit.ru
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