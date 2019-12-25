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Далер Кузяев остается в "Зените"
Сегодня, 16:59
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Далер Кузяев остается в "Зените"

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До этого появлялись слухи о возможном уходе игрока в "Локомотив" и европейские клубы.

Полузащитник ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга продлил контракт с командой. С таким сообщением 6 октября выступила пресс-служба петербургского клуба. 

Соглашение с игроком действует до конца сезона-2022/23. Официальные аккаунты в соцсетях "Зенита" анонсировали эту новость картиной Рембрандта "Возвращение блудного сына". До этого появлялись слухи о возможном уходе игрока в московский "Локомотив" и европейские клубы, однако информация не подтвердилась, стороны не смогли прийти к согласию.

Ранее ФК "Зенит" объявил о покупке нового игрока. Им стал полузащитник лиссабонского "Спортинга" Вендел. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: далер кузяев, зенит, рпл, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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