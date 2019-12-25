Полузащитник мечтает играть за рубежом.

Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев отклонил выгодное предложение "Зенита". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Сине-бело-голубые предлагали 27-летнему футболисту контракт на весьма выгодных условиях. Однако игрок отказался, заявив, что мечтает выступать за рубежом. В настоящий момент представители Кузяева прорабатывают различные варианты отъезда.

Далер Кузяев является учеником школы "Зенита". Он играл за клуб с 2007 по 2012 гг. и с 2017 по 2020 гг.

Ранее мы писали, что в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита".

Фото: Instagram / kuzyaev_14