В сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита"

Игры состоятся 3 и 6 сентября.

Во вторник, 25 августа, тренерский состав сборной России по футболу обнародовал список игроков, которые примут участие в матчах Лиги наций УЕФА. Всего в список попали 26 футболистов, пять из которых игроки петербургского "Зенита".

Так, в играх против Сербии и Венгрии примут участие защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Сборная России в рамках Лиги наций УЕФА проведет две игры. 3 сентября в Москве состоится матч с Сербией, 6 сентября в Будапеште россияне встретятся со сборной Венгрии.

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Фото: pixabay.com