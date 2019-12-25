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В сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита"
Сегодня, 14:49
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Alena_Zinovieva

В сборную России на матчи с Сербией и Венгрией вызвали пять игроков "Зенита"

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Игры состоятся 3 и 6 сентября.

Во вторник, 25 августа, тренерский состав сборной России по футболу обнародовал список игроков, которые примут участие в матчах Лиги наций УЕФА. Всего в список попали 26 футболистов, пять из которых игроки петербургского "Зенита".

Так, в играх против Сербии и Венгрии примут участие защитник Вячеслав Караваев, полузащитники Юрий Жирков, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба.

Сборная России в рамках Лиги наций УЕФА проведет две игры. 3 сентября в Москве состоится матч с Сербией, 6 сентября в Будапеште россияне встретятся со сборной Венгрии.

Ранее мы писали, что петербургский художник отреагировал картинкой на переименование "Новокрестовской".

Фото: pixabay.com

Теги: зенит, лига наций, сборная россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Спорт, Футбол в России и Европе,

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