Петербургский художник отреагировал картинкой на переименование "Новокрестовской"

"Один "Зенит" хорошо, а два лучше!", отметил художник.

Петербургский художник Илья Тихомиров, известный своими сериями рисунков о метро и домах города, отреагировал картинкой на недавнее переименование станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Иллюстрация появилась в официальной группе художника "ВКонтакте".

На картинке изображена стена вестибюля станции, где видны силуэты снятых букв с точками крепежей. По серым "теням" можно отчетливо прочесть бывшую на этом месте надпись "Новокрестовская", сверху она перекрыта краткой и ярко-голубой надписью "Зенит". Название станции обрамлено звездочками с обоих боков. "Ну, во-первых, не критично, во-вторых – патриотично!", сопровождается картинка двустишием.

Один "Зенит" хорошо, а два лучше! подписал творение сам Тихомиров

В комментариях пользователи пошутили, что теперь "Старую Деревню" можно переименовать в "Маргеловскую", а "Дунайскую" – в "Ручейковую". Один из пользователей переименование одобрил, припомнив станции "Динамо" и "Спартак" в Москве.

В Петербурге уже появились первые схемы со станцией метро "Зенит".

Фото: Тихомиров / "ВКонтакте"