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В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит"
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит"

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Решение о переименовании топонимическая комиссия приняла 10-го июля.

Станцию метро "Новокрестовская" официально переименовали в "Зенит". Изменения в Единый государственный реестр недвижимости внесли еще 14 августа, узнал "Петербургский дневник" в комитете по транспорту. 

Схемы в метро начнут менять уже с завтрашнего дня, 20 августа. На картах ее переименовали 17-го августа. Сейчас станция временно закрыта. После открытия пассажиры увидят ее с обновленным названием. Дизайн пока что останется старым. Весомую часть затрат на себя возьмет "Зенит". 

По проекту московского архитектурного бюро Arch Group, вестибюль станции оформят в сине-бело-голубых тонах, а витрины на перроне украсят львами. В Смольном проект пока не видели. 

Фото: Piter.TV 

 

Теги: зенит, новокрестовская, станция метро
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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