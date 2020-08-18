В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименовали в "Зенит"

Решение о переименовании топонимическая комиссия приняла 10-го июля.

Станцию метро "Новокрестовская" официально переименовали в "Зенит". Изменения в Единый государственный реестр недвижимости внесли еще 14 августа, узнал "Петербургский дневник" в комитете по транспорту.

Схемы в метро начнут менять уже с завтрашнего дня, 20 августа. На картах ее переименовали 17-го августа. Сейчас станция временно закрыта. После открытия пассажиры увидят ее с обновленным названием. Дизайн пока что останется старым. Весомую часть затрат на себя возьмет "Зенит".

По проекту московского архитектурного бюро Arch Group, вестибюль станции оформят в сине-бело-голубых тонах, а витрины на перроне украсят львами. В Смольном проект пока не видели.

Фото: Piter.TV