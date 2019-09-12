Ранее станция носила название "Новокрестовская".

Во вторник, 18 августа, стало известно о том, что станцию метро "Зенит" перекрасят в сине-бело-голубые цвета. Об этом сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на источник в Смольном.

Известно, что новым дизайном займется московское архитектурное бюро Arch Group. Согласно проекту, вестибюль станции оформят в сине-бело-голубых тонах, а витрины на перроне украсят львами. Также символикой петербургского футбольного клуба украсят стены станции.

Инестором проекта является футбольный клуб "Зенит".

Ранее мы сообщали о том, что матч "Зенита" и ЦСКА в среду изменит маршруты автобусов.

Фото:Piter.TV