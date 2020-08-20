В Петербурге появились первые схемы со станцией метро "Зенит"

"Новокрестовскую" официально переименовали в "Зенит".

В четверг, 20 августа, специалисты начали замену информационных носителей, расположенных на станциях и в вагонах подвижного состава. Теперь вместо "Новокрестовская" появится "Зенит", сообщил "Петербургский дневник".

Решение о смене названия станции было принято в связи с 95-летием футбольного клуба, а также победы сине-бело-голубых в чемпионате России. К тому же станция находится близко к стадиону "Газпром Арена". В петербургском метрополитене отметили, что всего заменят 8200 информационных указателей в вагонах подвижного состава и 1200 на станциях Петербургского метрополитена. Все финансовые затраты по переименованию оплатит сам клуб.

Ранее мы писали, что "Зенит" обыграл армейцев со счетом 2:1.

Видео: Петербургское метро