"Зенит" объявил о переходе Вендела из "Спортинга"

Клубы достигли соглашение о переходе полузащитника.

Футбольный клуб "Зенит" объявил о переходе бразильского полузащитника Вендела. Он был игроком лиссабонского "Спортинга".

Пресс-служба петербуржцев заявила, что контракт с игроком рассчитан на пять лет, до конца сезона-2024/25. В прошлом сезоне Вендел провел в чемпионате Португалии 28 матчей, отметившись тремя забитыми мячами.

Ранее гендиректор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном конфликте главного тренера клуба Сергея Семака с форвардом Артемом Дзюбой.

Разговор на повышенных тонах произошел под занавес матча со "Спартаком" в Москве.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"