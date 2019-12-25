Гендиректор "Зенита" отверг слухи о конфликте между Дзюбой и Семаком

Александр Медведев назвал происходящее "эмоциональным разговором".

Генеральный директор петербургского ФК "Зенит" Александр Медведев прокомментировал слухи о возможном конфликте главного тренера клуба Сергея Семака с форвардом Артемом Дзюбой. Разговор на повышенных тонах произошел под занавес матча со "Спартаком" в Москве.

Медведев в комментарии порталу Sport24 отметил, что случившееся – "нормальный эмоциональный разговор, между ними нет конфликта". Гендиректор добавил, что "опять же СМИ надо жареное искать, даже если его нет".

В настоящее время в команде – выходные, "Зенит" возобновляет подготовку к играм чемпионата через три дня, отметил Медведев.

Напомним, встреча между "Зенитом" и "Спартаком" на столичной "Открытие Арене" в минувшую субботу завершилась ничейным результатом – 1:1. На гол Александра Ерохина "красно-белые" ответили забитым мячом Понсе на 86-й минуте. Команды делят первое место в турнирной таблице российского первенства, но петербуржцы опережают москвичей по дополнительным показателям.

В настоящее время в российском чемпионате – перерыв на игры национальной сборной.

Фото: fc-zenit.ru