Деян Ловрен перешел в "Зенит"

Контракт с хорватским игроком рассчитан на три года.

Футбольный клуб "Зенит" официально объявил о переходе защитника "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деяна Ловрена.

31-летний игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года. Это первое приобретение клуба в летнее трансферное окно. Сумма сделки остается неизвестной.

Напомним, Деян Ловрен играл в "Ливерпуле" с июля 2014 года. В составе "мерсисайдцев" (прозвище команды - прим.) защитник стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне Ловрен провел во всех турнирах 15 матчей и забил один гол. В составе сборной Хорватии игрок стал серебряным призером ЧМ-2018.

Ранее стало известно, что Игорь Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре".

Видео: YouTube / Joao Football