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Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре"
Сегодня, 13:53
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smirenny

Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре"

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Краснодарский клуб предложил защитнику контракт по схеме "2+1".

Как стало известно в воскресенье, 26 июля, защитник Игорь Смольников решил перейти в футбольный клуб "Краснодар".

Агент футболиста отметил, что Смольникову больше понравились условия контракта краснодарского клуба, который предложил работать по схеме "2+1". Отметим, что "Зенит" предлагал контракт по схеме "1+1". За петербургский клуб Смольников отыграл 200 матчей, где провел семь сезонов. В нынешнем сезоне от сыграл 19 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

Ранее мы писали, что Дзюба продлит контракт с "Зенитом".

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, фк зенит, фк краснодар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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