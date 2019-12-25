Смольников продолжит карьеру в "Краснодаре"

Краснодарский клуб предложил защитнику контракт по схеме "2+1".

Как стало известно в воскресенье, 26 июля, защитник Игорь Смольников решил перейти в футбольный клуб "Краснодар".

Агент футболиста отметил, что Смольникову больше понравились условия контракта краснодарского клуба, который предложил работать по схеме "2+1". Отметим, что "Зенит" предлагал контракт по схеме "1+1". За петербургский клуб Смольников отыграл 200 матчей, где провел семь сезонов. В нынешнем сезоне от сыграл 19 матчей, забил гол и сделал две результативные передачи.

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Фото: fc-zenit.ru