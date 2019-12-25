Дзюба продлит контракт с "Зенитом"

Футболист продолжит получать зарплату в несколько миллионов евро в год.

В среду, 22 июля, стало известно, что нападающий Артем Дзюба заключил контракт с "Зенитом", согласившись на зарплату в 3,6-3,7 миллиона евро в год с учетом возможных бонусов.

По сути, ничего в работе игрока не изменилось. Соглашение будет действовать два года. О его подписании в скором времени, сообщают СМИ, объявят. Предположительно, после финала Кубка России.

Отметим, что Дзюба, в рамках чемпионата страны в текущем сезоне, забил 17 голов. "Зенит" досрочно объявили чемпионом.

Ранее мы писали, что в "Зените" считают, что Дзюба заслужил "Золотой мяч".

Фото: fc-zenit.ru