В "Зените" считают, что Дзюба заслужил "Золотой мяч"

Пресс-служба отреагировала на решение France Football иронично.

Пресс-служба сине-бело-голубых в английском Twitter-аккаунте иронично отреагировала на решение журнала France Football отказаться от вручения "Золотого мяча" в текущем году.

В твите опубликовали GIF-изображение, где Артем Дзюба оглядывается по сторонам с грустным выражением лица. Напомним, что на счету у нападающего "Зенита" 27 матчей в РПЛ, в которых он забил 17 мячей и совершил 14 голевых передач.

Впервые с 1956 года, когда учредили вручение "Золотого мяча", церемония не состоится.

Ранее мы писали, что Дзюба ответил на заявление о подкупе судей.

Фото: fc-zenit.ru