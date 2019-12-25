Дзюба ответил на заявление о подкупе судей

Болельщики обвинили сине-бело-голубых.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба решил лично ответить болельщикам на их обвинения в подкупе судей клубом.

Полуфинальный матч Кубка России со "Спартаком" завершился победой петербуржцев со счетом 2:1, недовольный фанат оставил комментарий под последним постом Дзюбы, где и обвинил "Зенит" в подкупе главного арбитра Сергея Иванова.

Болельщик отметил, что уважает Дзюбу за годы в "Спартаке", за игру на ЧМ и многое другое, однако очевидно, что в крайнем матче судью подкупили: арбитр не поставил пенальти в ворота сине-бело-голубых.

"Позор всему российскому футболу, и жаль, что коррупция, которой пропитана наша страна, давно уже перешла в спорт! Я уважал тебя как спортсмена, теперь ты всего лишь пешка в крупной игре жирных дядек, но не спортсмен!" написал фанат.

Артем Дзюба отреагировал на это сообщение лаконично и безэмоционально, одной фразой:

"Не согласен"

Судя по комментариям под публикацией, недовольных было много.

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Фото: Piter.TV