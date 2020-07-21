Актер Дмитрий Назаров сочинил стих про "Зенит"

Он считает, что в финале Кубка России вся страна будет болеть за "Химки".

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров сочинил стихотворение про "Зенит" и зачитал его на камеру. Видео опубликовано в Instagram актера.

"Как хорошо, что я не за "Зенит".

Какое счастье, что не опорочен и что кислотный, нестерпимый стыд меня не поднимает среди ночи.

Победа эта вовсе не для вас, не ваши эти кубок и медали.

О вас не думали, был выполнен заказ, а вы случайно около стояли

И в этом ваша главная беда: добро и зло приемлете покорно.

Вы пьете радость с привкусом стыда и с тонкой вонью жидкости позорной", - отметил Назаров.

Актер заявил, что не завидует петербургской команде, а напротив – ему противно. Он считает, что величье "Зенита" – это абсолютный миф, и вся Россия в финале Кубка страны будет болеть за "Химки".

Напомним, 19 июля в Петербурге состоялся матч полуфинала Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". Игра закончилась победой петербургской команды и запомнилась рядом неоднозначных судейских решений.

Финал против "Химок" пройдет 25 июля в Екатеринбурге. До этого, в среду, состоится последний тур чемпионата России, в котором "Зенит" сыграет в гостях с "Ростовом".

Ранее мы писали, что Газизов раскритиковал фанатов "Зенита" за баннер с изображением Федуна.

Видео: Instagram / dmitry_nazarov_official