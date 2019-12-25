Газизов раскритиковал фанатов "Зенита" за баннер с изображением Федуна

После победы над "Спартаком" на стадионе вывесили баннер с отсылкой к сериалу "Черное зеркало".

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал поступок болельщиков "Зенита", которые вывесили на стадионе баннер с изображением владельца красно-белых Леонида Федуна. По его словам, у сине-бело-голубых совсем нет уважения к сопернику. Об этом пишет ТАСС.

"Мы уважаем "Зенит" и просим к себе такого же отношения. Если будет не так в следующий раз, то им будет больно", - заявил Газизов.

Напомним, в воскресенье, 19 июля, в Петербурге состоялась игра между "Зенитом" и "Спартаком". Она завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев стадиона. В результате сине-бело-голубые вышли в финал Кубка России.

После окончания матча болельщики петербургской команды вывесили на стадионе баннер, на котором был изображен Леонид Федун. Под портретом владельца "Спартака" можно было увидеть надпись: "Black mirror episode #1". Это является отсылкой к первому эпизоду сериала "Черное зеркало", в котором премьер-министру Великобритании пришлось совокупиться со свиньей в прямом эфире.

Фото: Piter.TV, Twitter / Gosha Chernov