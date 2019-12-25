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Фанаты "Зенита" вывесили баннер с отсылкой к серии из "Черного зеркала"
Сегодня, 21:48
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Фанаты "Зенита" вывесили баннер с отсылкой к серии из "Черного зеркала"

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Баннер носит провокационный характер.

Болельщики "Зенита" после окончания матча со "Спартаком" вывесили баннер с изображением владельца клуба соперников Леонидом Федуном. Фанаты сделали отсылку к одному из эпизодов сериала "Черное зеркало".

На баннере изображены болельщики "Спартака", которые смотрят на Федуна в телевизоре. 

В эпизоде 1 премьер-министру Великобритании пришлось совокупить со свиньей в прямом эфире.

После некоторых судейских решений против своей команды владелец клуба Леонид Федун предложил запустить хештег "судите "Спартак", как "Зенит", и мы будем чемпионами". По мнению владельца "Спартака", решения принимаются в пользу сине-бело-голубых.

Напомним, матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Сергей Семак рассказал о том, за что он получил "желтую" карточку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: леонид федун, спартак, черное зеркало
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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