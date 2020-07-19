"Зенит" вышел в финал Кубка России

Петербургский клуб обыграл "Спартак" в сегодняшнем матче.

Матч "Зенит" ― "Спартак" за выход в финал Кубка России завершился победой сине-бело-голубых. Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Все голы были забиты в первом тайме. Счет матча открыл Артем Дзюба на 24-й минуте. Затем москвичи сравняли счет на 45-й минуте. Ответ не заставил себя долго ждать: Далер Кузяев забил гол в ворота противника.

Несмотря на активную атаку, счет 2:1 в пользу хозяйев поля остался без изменений. За время игры пять футболистов "Зенита" получили "желтую" карточку ― Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий, Далер Кузяев и Магомед Оздоев. По информации корреспондента Piter.TV, предупреждение также получил тренер петербургского клуба Сергей Семак.

К основному времени игры в общей сумме было добавлено 9 минут. На матч пришли 7 548 зрителей. Гостевой сектор заснял наш корреспондент. Болельщики были без атрибутики клуба в течение первого тайма, во втором тайме ситуация изменилась.

Теперь "Зениту" предстоит сыграть с подмосковными "Химками" 25 июля в Екатеринбурге в финале Кубка России.

Напомним, что сине-бело-голубые стали обладателями кубка чемпионата РПЛ.

Фото: Piter.TV

Видео: grig_grisha / Instagram