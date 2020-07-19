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"Зенит" вышел в финал Кубка России

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Петербургский клуб обыграл "Спартак" в сегодняшнем матче.

Матч "Зенит"  ― "Спартак" за выход в финал Кубка России завершился победой сине-бело-голубых. Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1. 

Все голы были забиты в первом тайме. Счет матча открыл Артем Дзюба на 24-й минуте. Затем москвичи сравняли счет на 45-й минуте. Ответ не заставил себя долго ждать: Далер Кузяев забил гол в ворота противника.

Несмотря на активную атаку, счет 2:1 в пользу хозяйев поля остался без изменений. За время игры пять футболистов "Зенита" получили "желтую" карточку ― Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Ярослав Ракицкий, Далер Кузяев и Магомед Оздоев. По информации корреспондента Piter.TV, предупреждение также получил тренер петербургского клуба Сергей Семак. 

К основному времени игры в общей сумме было добавлено 9 минут. На матч пришли 7 548 зрителей. Гостевой сектор заснял наш корреспондент. Болельщики были без атрибутики клуба в течение первого тайма, во втором тайме ситуация изменилась. 

 

Теперь "Зениту" предстоит сыграть с подмосковными "Химками" 25 июля в Екатеринбурге в финале Кубка России.

Напомним, что сине-бело-голубые стали обладателями кубка чемпионата РПЛ. 

Фото: Piter.TV 

Видео: grig_grisha / Instagram 

 

 

Теги: зенит, кубок россии, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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