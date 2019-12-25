Жертвами трагедии считаются три человека.

Двое попавших под завалы на фабрике в Норильске рабочих погибли. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии. По данным специалистов, тела рабочих найдены после обрушения на Норильской обогатительной фабрике.

Обнаружены тела еще двоих рабочих. пресс-служба СК РФ по региону

Ранее было известно, что на месте инцидента работают спасатели, которые пытаются извлечь из-под обломков пропавших сотрудников предприятия. В ГУ МЧС рассказали, что сейчас ведутся работы по разбору упавшей конструкции. Мероприятия будут также вестись в темное время суток. К операции привлечена тяжелая техника.

В общей сложности площадь обрушения на объекте составила тысячу квадратных метров. По факту трагедии прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за нарушение норм промышленной безопасности при ведении горных работ, которое повлекло за собой гибель двух и более лиц. На данный момент жертвами считаются три человека, еще пятеро пострадали.

Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной компании.

Фото: ГУ МЧС по региону