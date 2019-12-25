Установлено предположительное место нахождения людей под завалами в Норильске

Установлено предположительное место нахождения людей под завалами на Норильской обогатительной фабрике. Об этом журналистам ТАСС сообщил собеседник из правоохранительных органов. В ГУ МЧС по Красноярскому краю не стали опровергать или подтверждать данную информацию. Известно, что поисково-спасательные работы продолжаются.
Да, предположительное место установлено
источник агентства
Напомним, что около четырех утра по местному времени в Норильске произошло частичное обрушение галереи дробильного цеха. На данный момент известно, что два человека самостоятельно выбрались из-под завалов, еще четверых спасли. Позже один человек скончался в машине скорой помощи. Под завалами находятся еще двое рабочих.
Обрушение произошло в цехе Норильской обогатительной фабрики.
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