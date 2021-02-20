Ведутся поиски двух рабочих.

Обрушение произошло в цехе Норильской обогатительной фабрики. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС по региону. Известно, что частично обрушилась галерея дробильного цеха. В момент трагедии на объекте находились восемь человек.

20 февраля в 00:44 по московскому времени поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27 пресс-служба ГУ МЧС

Самостоятельно выбрались из-под завалов два человека, еще четверых позже достали спасатели. Позже один из пострадавших скончался на руках медиков. В настоящее время ведутся поиски еще двух рабочих.

В Минздраве отметили, что с фабрики в Норильске госпитализированы пятеро человек. Они находятся в тяжелом состоянии.

Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области.

Видео: МЧС России

