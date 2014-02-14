Спасатели ищут второго человека, который может быть под обрушившейся кровлей.

Тело погибшего извлекли из-под завалов ангара в Калужской области. Об этом журналистам рассказали представители регионального управления МЧС. По данным экстренного ведомства, на месте обрушения кровли ангара спасатели достали мертвого мужчину.

Нашли первое тело, это мужчина. Его извлекли источник ТАСС

Напомним, что в городе Людиново Калужской области обрушилась кровля ангара. Пострадала территория с площадью 50 на 100 квадратных метров. По предварительным данным, под завалами может находиться еще один пострадавший. На месте инцидента работают 55 человек личного состава экстренного ведомства и 15 единиц спецтехники. Кровля обрушилась из-за большого количества скопившегося снега.

Очевидцы: Обрушение произошло в ТЦ в подмосковном Щелкове.

Фото: Telegram/LifeShot