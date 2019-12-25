Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области

Спасатели считают, что под завалом могут находиться люди.

Кровля здания бывшего автокомбината частично обрушилась в Калужской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". В региональном управлении МЧС предполагают, что под завалами могут находиться два человека. Они ведут поиск возможных пострадавших.

Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106 пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области

В экстренном ведомстве уточнили, что разрушенная площадь составила 20 на 40 метров.

Фото: Telegram/LifeShot