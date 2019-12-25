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Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области
Сегодня, 11:14
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lesjasap

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области

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Спасатели считают, что под завалом могут находиться люди.

Кровля здания бывшего автокомбината частично обрушилась в Калужской области. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". В региональном управлении МЧС предполагают, что под завалами могут находиться два человека. Они ведут поиск возможных пострадавших.

Частичное обрушение кровли одноэтажного неэксплуатируемого здания бывшего автокомбината произошло в Людиново на улице Маяковского, дом 106

пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области

В экстренном ведомстве уточнили, что разрушенная площадь составила 20 на 40 метров.

Фото: Telegram/LifeShot

Теги: автокомбинат, гу мчс, калужская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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