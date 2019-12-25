Под завалами могут находиться люди.

Очевидцы: Обрушение произошло в ТЦ в подмосковном Щелкове. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, под завалами конструкций могут находиться люди. Известно, что пострадавший объект расположен на центральной улице подмосковного города.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области уточнили, что модульная конструкция упала из-за большого количества снежной массы на крыше здания. Обвал произошел над теннисным кортом. Из помещения сотрудники успели вывести посетителей. Сейчас местные коммунальные службы расчищают снег на месте торгового центра.

Кровля здания бывшего автокомбината обрушилась в Калужской области.

Фото: Piter.tv