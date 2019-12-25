СК назвал возможную причину обрушения на фабрике в Норильске

Ранее в дробильном цехе были выявлены дефекты здания.

Следственный комитет России назвал возможную причину обрушения на фабрике в Норильске. В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что ранее в здании дробильного цеха обогатительной фабрики, в которой произошла трагедия, были выявлены дефекты. В настоящее время известно об одном погибшем. Под завалами находятся еще два человека.

По предварительной версии следствия, ранее при обследовании здания галереи дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ СК РФ по региону

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности по части 3 статьи 216 УК РФ. Владимир Большунов объяснил журналистам, что прокуратура города вызвала руководителей структурных подразделений "Норникеля" для объявления предостережений о недопустимости нарушения требований промышленной безопасности. Также в отношении ответственных лиц будут приняты и другие меры реагирования.

Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии.