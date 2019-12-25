На месте обрушения обогатительной фабрики также работают бригады скорой помощи.

Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщили представители местного Минздрава. Врачи объяснили, что пострадавшие при обрушении в цеху обогатительной фабрики госпитализированы в Норильскую межрайонную больницу под номером 1.

Развернуто шесть операционных. Привлечено шесть бригад специалистов-травматологов, анестезиологов-реаниматологов, нейрохирургов. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. представитель ведомства по Красноярскому краю

Эксперт заметила, что на месте инцидента помощь пострадавшим оказывают бригады скорой помощи, включая две реанимационные. Ранее в ГУ МЧС по региону заметили, что обрушение на объекте произошло на площади в тысячу квадратных метров. Самостоятельно выбраться из-под завалов смогли двое рабочих, еще четырех спасли экстренные службы. Позже один из спасенных скончался в машине скорой помощи. По факту трагедии Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности, повлекшее за собой гибель двух и более людей.

Установлено предположительное место нахождения людей под завалами в Норильске.