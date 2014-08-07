Президент "Норникеля" Владимир Потанин прокомментировал ЧП в цеху Норильской обогатительной компании. Предприниматель объяснил журналистам, что трагедия на объекте показывает, что тех усилий, которые компания прикладывает для предотвращения подобных инцидентов, недостаточно. В "Норникеле" планируют ужесточить требования по промышленной безопасности на всех объектах.
В "Норильском никеле" этим вопросам уделяется серьезное внимание. Такие случаи сокращаются. Вкладываются большие средства. Мы, принимая ответственность, будем ужесточать требования по промышленной безопасности с целью недопущения подобного в дальнейшем.
Владимир Потанин, президент "Норникеля"
Эксперт напомнил, что обрушение в цеху обогатительной фабрики в Норильске произошла из-за грубых нарушений техники безопасности. К настоящему моменту руководитель объекта отстранен от должностных обязанностей.
Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии.
Фото: МЧС России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все