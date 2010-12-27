До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному в США россиянину Буркову

В США объяснили, в чем обвиняют задержанного россиянина.

До 80 лет тюрьмы грозит экстрадированному россиянину Алексею Буркову. Накануне задержанного переправили из Израиля в США. Иностранцы считают, что молодой человек проводил "мошеннические покупки по американским кредитным картам на общую сумму в более чем 20 млн долларов". Об этом сообщили в Минюсте и МИДе страны. Сведения опубликовали в "ТАСС".

Также подозреваемого обвиняют в отмывании средств, краже личных данных клиентов. Бурков якобы управлял сайтом Cardplanet, на котором продавались номера кредиток, полученные незаконным образом. Он руководил и вторым интернет-ресурсом, на котором киберпреступники рекламировали свою деятельность, украденное имущество.

Отметим, что 80 лет - это максимальный срок по совокупности преступлений, если они все будут доказаны. В МИД США добавили, что реальные сроки обычно оказываются меньше максимального наказания. Бурков предстал во вторник перед федеральным судом в Александрии штата Вирджиния. Туда его доставили из Израиля вечером 11 ноября. Заседание, на котором решится мера пресечения запланировано на 15 ноября. После этого Россия направила ноту протеста.

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Фото: Piter.tv

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