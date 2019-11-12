В США подтвердили экстрадицию россиянина из Израиля

Об этом РИА "Новости" рассказала представитель американского Минюста Николь Навас.

Российского гражданина Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в Соединенные Штаты Америки. Ранее его задержали в аэропорту Тель-Авива по запросу из Вашингтона. Это произошло в 2015 году – его в совершении преступлений в сфере кибербезопасности.

В российском МИДе назвали решение израильской стороны о выдаче идущим "вразрез" с партнерскими отношениями стран. В 2016 году РФ обращалась в Иерусалим с просьбой об экстрадиции Буркова для суда на родине, но не получилось.

Отметим, что ранее глава МИД РФ Лавров пообещал решить проблему выборов-2020 в США.

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