Лавров пообещал решить проблему выборов-2020 в США

Отвечая на вопрос журналистов на Парижском саммите мира, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как страна "готовится" к президентским выборам-2020 в США.
"Мы решим эту проблему, не волнуйтесь"
– рассмеялся Лавров.
Отметим, что в американских СМИ часто появляются публикации о том, что именно вмешательство России помогло победить в президентских выборах 2016 года бизнесмену Дональду Трампу. Он обошел в голосовании демократку Хиллари Клинтон.
Ранее мы сообщали о том, что в МИД России с тревогой восприняли отставку президента Боливии.
Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English / YouTube
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