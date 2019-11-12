Лавров пообещал решить проблему выборов-2020 в США

Глава МИД РФ высказался на тему "вмешательства" страны в предстоящие президентские выборы.

Отвечая на вопрос журналистов на Парижском саммите мира, глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как страна "готовится" к президентским выборам-2020 в США.

"Мы решим эту проблему, не волнуйтесь" – рассмеялся Лавров.

Отметим, что в американских СМИ часто появляются публикации о том, что именно вмешательство России помогло победить в президентских выборах 2016 года бизнесмену Дональду Трампу. Он обошел в голосовании демократку Хиллари Клинтон.

Ранее мы сообщали о том, что в МИД России с тревогой восприняли отставку президента Боливии.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia, FRANCE 24 English / YouTube